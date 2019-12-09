 الشرطة التركية تعتقل نساء شاركن في تظاهرة مناهضة للعنف ضدّ المرأة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الشرطة التركية تعتقل نساء شاركن في تظاهرة مناهضة للعنف ضدّ المرأة


نشر فى : الإثنين 9 ديسمبر 2019 - 9:13 م | آخر تحديث : الإثنين 9 ديسمبر 2019 - 9:13 م

أجرت الشرطة التركية، أمس الأحد، في إسطنبول حملة اعتقالات لنساء شاركن في احتجاج مناهض للعنف ضدّ المرأة.
وقالت منصة "كادين ميكليسلي"، وهي منصة محلية مدافعة عن حقوق الإنسان على موقع "تويتر" إن الاعتقالات شملت زعيمة الحركة النسائية التي ترفع شعار "سنوقف نهج قتل المرأة"، وفق ما نقلت صحيفة " أحوال" التركية .
كما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع.
ونشر نشطاء مقاطع فيديو على " تويتر" تظهر الشرطة وهي تحاول تفريق المحتجين، حيث حاولت السيدات تنظيم رقصة احتجاجية تعرف باسم "مغتصب في طريقك"، وهي أغنية احتجاجية مع رقصة مصممة كانت تغنيها النساء خلال احتجاجات نسوية في تشيلي.

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