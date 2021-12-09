نقابات المزارعين الهنود تقرر تعليق تحريضها ضد قوانين الزراعة بعد عام من الاحتجاجات

قالت نقابات المزارعين الهنود، اليوم الخميس، إنها ستقوم بتعليق تحريضها ضد قوانين الزراعة المثيرة للجدل على حدود دلهي، وأنها ستعود إلى ديارها.

وقد ألغى البرلمان القوانين الثلاثة التي تقول حكومة ناريندرا مودي إنها تهدف إلى تحديث سبل الزراعة الهندية، ولاسيما المتعلقة بأعمال التخزين والتسويق.

وقال قادة المزارعين، إن حكومة مودي أعطتهم خطابا رسميا تتعهد فيه بتلبية معظم مطالبهم الأخرى، التي تتضمن سحب آلاف القضايا الجنائية المرفوعة ضد المزارعين الثائرين، وتعويض أقارب أولئك الذين لقوا حتفهم أثناء الاحتجاجات.

ومن المقرر أن يجتمع قادة نقابات المزارعين في 15 من يناير المقبل، لمراجعة الوضع، وبخاصة تحركات الحكومة المتعلقة بسحب القضايا.

ويتوقف المزارعون عند حدود دلهي منذ نوفمبر من عام 2020، في مواقع تبدو كمستوطنات صغيرة من الخيام، وذلك في ظل طقس فصلي الصيف والشتاء القاسي، وتفشي فيروس كورونا.