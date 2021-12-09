ألغى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون حفلة عيد الميلاد لعام 2021 في مقر رئاسة الوزراء في "داونينج ستريت" هذا العام، في أعقاب رد الفعل العنيف لحفلة عيد الميلاد المزعومة التي تخرق الإغلاق والتي أقيمت في مقر رئاسة الوزراء في ديسمبر الماضي، بحسب صحيفة "اكسبريس" البريطانية.

وواجه جونسون انتقادات عنيفة هذا الأسبوع بعد مقطع فيديو تم تسريبه أظهر مساعدة رئيس الوزراء - آنذاك - أليجرا ستراتون تمزح حول الحفل.

يشار إلى أن الحفل المزعوم أقيم في 18 ديسمبر، أي قبل أقل من 24 ساعة من إعلان جونسون أن الناس لا يمكنهم الاختلاط مع أسر أخرى خلال عيد الميلاد.