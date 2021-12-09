اليمن: صواريخ حوثية تستهدف مخيما للنازحين في مأرب

استهدفت مليشيا الحوثي، اليوم الخميس، بالصواريخ الباليستية مخيمًا للنازحين تديره منظمة الهجرة الدولية، في محافظة مأرب، شمال شرقي اليمن.

وأكدت السلطة المحلية في المحافظة، وفقا لقناة (اليمن الإخبارية)، أن المليشيات استهدفت مخيم "الحمّة" الذي تديره منظمة الهجرة الدولية في ضواحي مدينة مأرب بصاروخين باليستيين.. موضحة أن هناك جرحى من النساء والأطفال، لكنها لم تذكر حصيلة محددة.

يذكر أن منظمة الهجرة تدير المخيم الذي يأوي نازحين هربوا من جحيم المعارك، التي تصاعدت خلال الأسابيع الماضية بشكل غير مسبوق.. ومنذ مطلع العام الجاري كثفت المليشيات الحوثية استهداف مأرب الآهلة بالسكان والنازحين، مستخدمة الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات من المدنيين.. فيما ندد المجتمع الدولي بتلك الهجمات، لما تحمل من مخاطر على ملايين النازحين في المحافظة.