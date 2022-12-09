إصابة يحيى خالد بقطع في الرباط الصليبي وغيابه عن منتخب مصر في مونديال اليد

أعلن نادي فيزبريم المجري لكرة اليد إصابة النجم المصري يحيى خالد بقطع في الرباط الصليبي، خلال مباراة ويسلا بلوك البولندي في الجولة الثامنة من دوري أبطال أوروبا لـ كرة اليد.

وأكد النادي المجري انتهاء موسم يحيى خالد مما يعني غيابه عن صفوف منتخب مصر عن كأس العالم لكرة اليد في يناير المقبل، خلال الفترة من 11 إلى 29 يناير المقبل.

وسجل يحيى خالد هدفين في فوز فيزبريم بنتيجة 32-22 على ويسلا بلوك البولندي.

وتأتي إصابة يحيى خالد ضربة موجعة لمدرب منتخب مصر الإسباني باروندو، لا سيما في ظل اتخاذ أحمد الأحمر قرارًا باعتزال اللعب على المستوى الدولي.

ويخوض منتخب مصر وديتين مع قطر في مصر يومي 18 و20 ديسمبر بدون محترفين، على أن يخوض دورة ودية في رومانيا بكامل قوامه 28 و29 ديسمبر، ثم دورة ودية في فرنسا في الفترة من 4 وحتى 8 يناير.

وتتواجد مصر في المجموعة السابعة ببطولة العالم لكرة اليد مع كل من: "كرواتيا، المغرب، الولايات المتحدة الأمريكية".