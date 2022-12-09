 الرئيس السيسي يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بالرياض - بوابة الشروق
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الرئيس السيسي يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بالرياض

مصطفى المنشاوي
نشر في: الجمعة 9 ديسمبر 2022 - 10:42 ص | آخر تحديث: الجمعة 9 ديسمبر 2022 - 10:42 ص

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بالعاصمة السعودية الرياض.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.

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