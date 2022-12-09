الرئيس السيسي يلتقي رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني بالرياض

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الجمعة، مع الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، بالعاصمة السعودية الرياض.

صرح بذلك السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية.