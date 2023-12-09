إدارة بايدن تستخدم صلاحيات الطوارئ لبيع 14 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل دون مراجعة الكونجرس

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، إن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، استخدمت صلاحيات الطوارئ للسماح ببيع حوالي 14 ألف قذيفة دبابة لإسرائيل، دون مراجعة الكونجرس.

وأضاف «البنتاجون» في بيان، مساء السبت، أن وزارة الخارجية الأمريكية استخدمت في الثامن من ديسمبر صلاحيات الطوارئ بموجب قانون مراقبة تصدير الأسلحة، فيما يتعلق بقذائف دبابات تبلغ قيمتها 106.5 مليون دولار لتسليمها على الفور إلى إسرائيل.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أن القذائف جزء من عملية بيع أكبر أبلغت عنها وكالة «رويترز» لأول مرة في 8 ديسمبر، والتي تطلب إدارة بايدن من الكونجرس الأمريكي الموافقة عليها.

وتبلغ قيمة الحزمة الأكبر أكثر من 500 مليون دولار أمريكي، وتتكون من 45 ألف قذيفة لدبابات ميركافا الإسرائيلية، المستخدمة في العدوان على غزة، والذي أدى إلى مقتل آلاف المدنيين.

ومع اشتداد الحرب، خضعت كيفية ومكان استخدام الأسلحة الأمريكية في الصراع لمزيد من التدقيق، على الرغم من أن المسئولين الأمريكيين يقولون إنه لا توجد خطط لوضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل أو النظر في حجب بعض منها.

وأعرب مدافعون عن حقوق الإنسان عن قلقهم إزاء عملية البيع، قائلين إنها لا تتماشى مع جهود واشنطن للضغط على إسرائيل لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين.

وقدم وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، تبريرا مفصلا للكونجرس بضرورة بيع قذائف الدبابات على الفور إلى إسرائيل بما يخدم مصالح الأمن القومي للولايات المتحدة، وفقا لبيان البنتاجون.

وأوضحت وزارة الدفاع الأمريكية أن البيع يشمل قذائف دبابة M830A1شديدة الانفجار متعددة الأغراض، مع جهاز تتبع (MPAT) ومعدات ذات صلة.