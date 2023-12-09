نشر حزب الله اللبناني، اليوم السبت، تسجيلا مصورا لاستهدافه ثكنة "متات" التابعة للجيش الإسرائيلي وتدمير جزء منها عند الحدود الجنوبية.

وتبين المشاهد كيفية استهداف الثكنة بواسطة صاروخ موجه، وتحقيق إصابة مباشرة، بالإضافة إلى تدمير جزء من المبنى نتيجة الضربة.

بالفيديو | مشاهد من استهداف المقاومة الإسلامية ثكنة متات التابعة لجيش العدو الإسرائيلي عند الحدود اللبنانية الفلسطينية وتدمير جزء منها pic.twitter.com/PBRjJ5DfBJ — قناة المنار (@TVManar1) December 9, 2023

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الجيش الإسرائيلي، رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان نحو إسرائيل الليلة الماضية، وفق وكالة سبوتنيك.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان له، إنه رد على مصادر النيران، مشيرا إلى قصف أهداف لحزب الله داخل لبنان، من بينها مقار قيادة عملياتية.

وذكر حزب الله في بيانات منفصلة، أنه استهدف، أمس الجمعة، في القطاع الشرقي من جنوب لبنان 5 مواقع للجيش الإسرائيلي، حيث "قصف صباحاً موقع مسكاف عام الإسرائيلي.

وعند الظهيرة استهدف موقع الرادار في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة وموقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا ومزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة مرتين على التوالي، بالإضافة لموقع العباد وإصابته إصابة مباشرة.