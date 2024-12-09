الجيش السوداني ينجح في إحباط هجوم بالمسيرات على مطار عطبرة

نجحت المضادات الأرضية للجيش السوداني في التصدي لعدد من المسيرات التي تم إطلاقها من قبل قوات الدعم السريع على مطار عطبرة بولاية نهر النيل بالسودان في الساعات الأولى من فجر اليوم – حسب صحف سودانية.

وأكد راديو دبقنا السوداني، نقلاً عن شهود عيان من عطبرة، سقوط أكثر من 10 مسيرات في محيط المطار، حيث كانوا قد سمعوا أصوات المضادات الأرضية قبيل أذان الفجر، في محاولة للتصدي للأجسام الطائرة في سماء المدينة، فيما تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر تصدي المضادات الأرضية لهذه الطائرات.

وأوضحت لجنة أمن ولاية نهر النيل أن الدفاعات والمضادات الأرضية وأجهزة التشويش الإلكتروني تمكنت في التصدي لهجوم قالت إنه يهدف لتدمير البنية التحتية لمطار عطبرة، مشيرة إلى إسقاط كل الطائرات المهاجمة بمحيط المطار دون وقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأضافت أن المسيرات الانتحارية صوبت بدقة نحو مطار عطبرة من منصة انطلاق صاروخية من خارج الولاية بمدى يتجاوز 500 كيلومتر.

وتأتي هذه الهجمات بعد فترة توقف، إذ شهدت المدينة غارات مكثفة باستخدام طائرات مسيرة انتحارية، وتتهم السلطات قوات الدعم السريع بشن الهجمات بينما لم تعلن الأخيرة مسئوليتها عن ذلك.

وتؤوي مدينة عطبرة مئات الآلاف من النازحين الفارين من مناطق النزاع العنيف بين الجيش وقوات الدعم السريع، بينما لا تزال تشهد تفاقم الأزمة الإنسانية جراء استمرار تدفق النازحين.

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة الأمنية في محلية عطبرة بولاية نهر النيل عن قرار يقضي بإغلاق جميع المقاهي والكافيهات ومحلات بائعات الشاي في ساعات الليل. بعد أن كان حاكم الولاية قد أمر بتمديد حالة الطوارئ في الولاية لمدة شهر، وهو القرار الذي يقضي بإغلاق جميع المواقع التي تعمل في السوق العام والأسواق الفرعية والميادين العامة، بالإضافة إلى جميع أماكن التجمعات، وذلك في محاولة للحد من التوترات الأمنية