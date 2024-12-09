اعترف أحمد شاهين لاعب فريق المنصورة، بالخطأ الذي ارتكبه بالتعدي على علاء نوح المدير الفني لفريقه، مؤكدًا أن ما حدث نتيجة ضغوط شديدة يتعرض لها وفريقه من سوء النتائج خلال الفترة الأخيرة.

أضاف شاهين، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، أنه يعتذر لعلاء نوح الذي يعتبره بمثابة والده، مضيفًا..سأذهب إلى النادي لمقابلته وتقبيل رأسه، وأتقبل أي قرار تربوي سيصدر ضدي".

أشار إلى أن علاء نوح مدرب كبير وفي مقام والده أو أخيه الأكبر، بينما ما بدر تجاهه كان نتيجة قلة الخبرة، متابعًا..سأكون متواجد في النادي للاعتذار له أمام الجميع، لأن هذا حقه عليّ".