ترامب يوافق على بيع رقائق متقدمة من إنفيديا إلى الصين

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين، إنه سيسمح لشركة إنفيديا ببيع نوع متقدم من رقائق الحاسوب المستخدمة في تطوير الذكاء الاصطناعي إلى "عملاء معتمدين" في الصين.

وأثار السماح ببيع رقائق حاسوبية متقدمة إلى الصين مخاوف من أنه قد يساعد بكين على تعزيز قدرتها التنافسية أمام الولايات المتحدة في بناء قدرات الذكاء الاصطناعي، في حين تسعى واشنطن في الوقت ذاته إلى تطوير منظومة الذكاء الاصطناعي بالتعاون مع شركات أمريكية مثل شركة تصنيع الرقائق إنفيديا.

يشار إلى أن الرقاقة المعروفة باسم "إتش 200" ليست المنتج الأكثر تقدما لدى إنفيديا، إذ إن الرقائق الأكثر تقدما، المعروفة باسم بلاك ويل والجيل المرتقب "روبين"، لم تكن ضمن ما وافق عليه ترامب.

وقال ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي إنه أبلغ الرئيس الصيني شي جين بينج، بقراره، وإن "الرئيس شي رد بشكل إيجابي".

وأضاف ترامب في منشوره: "ستدعم هذه السياسة الوظائف الأمريكية، وتعزز التصنيع في الولايات المتحدة، وتعود بالنفع على دافعي الضرائب الأمريكيين".

من جانبها، قالت إنفيديا في بيان إنها ترحب بقرار ترامب، مؤكدة أن هذه الخطوة ستدعم التصنيع المحلي، وأن سماح وزارة التجارة الأمريكية بمراجعة العملاء التجاريين سيحقق "توازنا مدروسا" بين الأولويات الاقتصادية ومتطلبات الأمن القومي.