المفوضية الأوروبية توافق على المساعدة فى إقامة أول محطة لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية لبولندا

وافقت المفوضية الأوروبية، اليوم الثلاثاء، على مساعدة حكومية بمليارات اليوروات مقابل إنشاء أول محطة للكهرباء تعمل بالطاقة النووية في بولندا.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المحطة، التي من المقرر أن يتم بناؤها في لوبياتوفو- كوبالينو قرب ساحل بحر البلطيق، في نهاية 2030 وسيكلف بناؤها نحو 42 مليار يورو (48.2 مليار دولار).

وتعتزم الحكومة البولندية دعم الشركة المشغلة المملوكة للدولة "بي إي جيه" بحوالي 30% من تكلفة البناء وضمانات تغطي 100% من الدين الذي تتكبده الشركة لتمويل المشروع.

وذكر بيان المفوضية، أن الحكومة تعتزم أيضا "منح دعم مباشر للسعر".

وأضاف أنه: "بموجب عقد الفرق، ستسدد الدولة البولندية لشركة "بي إي جيه" إذا هبطت أسعار السوق دون سعر التنفيذ، على أن يتم تحديده وفقا لمنهجية واضحة تراجعها المفوضية".

وإذا تجاوزت الأسعار سعر التنفيذ، يتعين على الشركة المشغلة السداد للدولة.

وأجرت بولندا، عدة تعديلات على خطط مساعدات الدولة لمعالجة المخاوف التي أبدتها اللجنة بشأن التعويض المفرط المحتمل وتشويه المنافسة وتركيز السوق، بحسب البيان الصحفي.