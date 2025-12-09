سميرة سعيد تحتفل بمرور 10 سنوات على ألبوم عايزة اعيش: أشعر أنه ما زال يتنفس

احتفلت المطربة المغربية سميرة سعيد على الاحتفال بمرور ١٠ سنوات على صدور البوم "عايزة اعيش"، عبر صفحتها الرسمية على انستجرام.

ونشرت سعيد مقطع فيديو قديم من حفل غنائي لها غنت فيه اغاني الالبوم، وقالت في منشور كتبته "عشرة اعوام مرت على البوم عايزة اعيش .. ورغم سرعة السنين، مازلت اشعر ان هذا العمل يتنفس بكل اغنياته في كل مرة اعود اليها شكرا لأنكم جعلتموه يعيش..معي ومعكم".

صدر البوم "عايزة اعيش" عام ٢٠١٥، وحقق نجاحا كبيرا وقتها، ويضم ١٢ اغنية منها "هوا هوا" و"انسانة مسئولة" و"جرالك ايه" و"احتمال وارد" و"محصلش حاجة".