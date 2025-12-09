 سميرة سعيد تحتفل بمرور 10 سنوات على ألبوم عايزة اعيش: أشعر أنه ما زال يتنفس - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 ديسمبر 2025
سميرة سعيد تحتفل بمرور 10 سنوات على ألبوم عايزة اعيش: أشعر أنه ما زال يتنفس

منة عصام
نشر في: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 8:55 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 ديسمبر 2025 - 8:55 م

احتفلت المطربة المغربية سميرة سعيد على الاحتفال بمرور ١٠ سنوات على صدور البوم "عايزة اعيش"، عبر صفحتها الرسمية على انستجرام.

ونشرت سعيد مقطع فيديو قديم من حفل غنائي لها غنت فيه اغاني الالبوم، وقالت في منشور كتبته "عشرة اعوام مرت على البوم عايزة اعيش .. ورغم سرعة السنين، مازلت اشعر ان هذا العمل يتنفس بكل اغنياته في كل مرة اعود اليها شكرا لأنكم جعلتموه يعيش..معي ومعكم".

صدر البوم "عايزة اعيش" عام ٢٠١٥، وحقق نجاحا كبيرا وقتها، ويضم ١٢ اغنية منها "هوا هوا" و"انسانة مسئولة" و"جرالك ايه" و"احتمال وارد" و"محصلش حاجة".

 

View this post on Instagram

A post shared by Samira Said (@samirasaid)

