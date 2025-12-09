نادي الأسير: إسرائيل تعتقل 40 فلسطينيا في الضفة

قال نادي الأسير الفلسطيني، الثلاثاء، إن قوات من الجيش الإسرائيلي اعتقلت ما لا يقل عن 40 مواطنا منذ مساء الاثنين.​​​​​​​

وأوضح النادي (أهلي) في بيان وصل الأناضول، أن قوات الجيش الإسرائيلي واصلت تنفيذ عمليات اعتقال واسعة بالضفة الغربية والقدس، في إطار ما وصفه بـ"العدوان الشامل وعمليات الانتقام الجماعية الممنهجة" ضد الفلسطينيين.

وأوضح أن معظم الاعتقالات تركز في محافظات الخليل وبيت لحم (جنوب)، ونابلس (شمال)، فيما توزعت البقية على رام الله (وسط)، وجنين وسلفيت وقلقيلية (شمال).

وأضاف أن قوات الجيش الإسرائيلي نفذت أيضا عمليات تحقيق ميداني في عدة بلدات، واحتجزت عشرات الشبان، وسط إجراءات وصفها بأنها "عمليات تنكيل واسعة".

وذكر أن عمليات التنكيل شملت الاعتداء على المعتقلين وعائلاتهم، وإطلاق النار المباشر "بهدف القتل"، واستخدام بعض المعتقلين "رهائن" للضغط على أسرهم، إلى جانب التخريب المتعمد لمنازل المواطنين.

وأكد نادي الأسير أن السلطات الإسرائيلية "تواصل تصعيد سياسة الاعتقالات اليومية التي تشكل واحدة من أبرز السياسات الثابتة والممنهجة ضد الفلسطينيين".

وأشار إلى أن عدد حالات الاعتقال في الضفة الغربية بلغ نحو 21 ألف فلسطيني منذ اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في أكتوبر 2023.

ومنذ بدء تل أبيب حرب الإبادة على قطاع غزة في أكتوبر 2023، تصاعدت الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة والقدس الشرقية من قوات الجيش والمستوطنين، وأسفرت عن استشهاد 1092 فلسطينيا، وإصابة نحو 11 ألفا، واعتقال أكثر من 18 ألف فلسطيني، وفق إحصائيات فلسطينية.

ولمدة عامين، شنت إسرائيل بدعم أمريكي حرب إبادة على غزة أودت بحياة أكثر من 70 ألف فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 171 ألف جريح.

وبدأ في 10 أكتوبر 2025 اتفاق لوقف إطلاق النار كان من المفترض أن ينهي الحرب، لكن إسرائيل تخرقه يوميا، ما أدى إلى استشهاد 373 فلسطينيا وإصابة 970، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.