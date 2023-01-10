«الإسلام وتحدياته» كتاب جديد لحسين صبري عن الدار العربية للكتاب

صدر حديثًا عن مكتبة الدار العربية للكتاب، كتاب "الإسلام وتحدياته" لأستاذ الفلسفة الإسلامية الدكتور حسين صبري.

يناقش الكتاب عدة تحديات تواجه دين الإسلام؛ حيث الكيدُ لهذا الدين دائمٌ لا يهدأ، لكنه يتغير ويتحور ويتفنن في أساليب الهدم والتشكيك والتعطيل، وكل كيد للإسلام هو تحدٍّ.

يبدأ الكتاب بتقصي أول التحديات عبر قضية شيوع «التدين المغيب» الذي يعبر عن الانفصال بين الإيمان والعمل على المستوى الفردي بين عموم المسلمين وحتى بين طوائف عدة من خاصتهم.

ثم يدلف إلى التحدي الموالي له في قضية تراجع «التكافل بين الناس» للتعبير عن الانفصال بين الإيمان والعمل في واحد من أميز أنظمة الإسلام وهو «الوقف».

ويقوم الدكتور حسين صبري بتحليل أصعب التحديات في الصراع بين «الدين والسلطة»، لتوضيح آثار تأسيس هذا الصراع ودلالته على تداعي العلاقة بين الإيمان والعمل على نطاق «الدولة» التي تمثل سلطة الحكم.

وقد صدر للكاتب مجموعة متنوعة من الكتب؛ منها في الفلسفة الإسلامية: روّاد الشك المنهجي، رؤية الله في الإسلام، بناء الوعي، من الإرادة إلى الإصلاح، إنسانية محمد صلى الله عليه وسلم. وفي التنمية البشرية: بتفكيري أنا إنسان، عتبات التميز، فن إدارة الوقت. وفي الأدب العربي: "ديوان عناقيد السهر، ومجموعة (الأقنعة القصصية، وفي مناهج البحث: مهارة البحث العلمي).