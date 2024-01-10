التموين يحذر من شراء الذهب بغرض الادخار: شهادات الـ 27% الأفضل

نصح الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، الراغبين في الادخار بالتوجه نحو الاكتتاب على الشهادات الادخارية ذات العائد المرتفع 27% من بنكي الأهلي ومصر بدلا من السبائك والمشغولات.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، «في الوضع الحالي الشهادات قولا واحدا الأفضل، لا يوجد إطلاقا ما هو أعلى من 27 %».

وأضاف أن قرار البنك المركزي؛ بطرح شهادات ادخار جديدة بالتزامن مع انتهاء آجال عوائد الشهادات ذات العائد 25%، والبالغ إجماليها 575 مليار جنيه؛ منع توجه هذه السيولة الكبيرة إلى السوق لا سيما في ضوء ما تمثله من مخاطر ارتفاع سعر الذهب وزيادة مستوى التضخم.

ونفى حدوث أزمات بشأن توافر المعروض من الذهب في الأسواق، قائلا: «المعروض كاف ومتوفر وبزيادة.. لا يوجد أزمات إطلاقا».

ودعا الراغب في شراء الذهب بغرض الادخار إلي إرجاء القرار في الوقت الحالي إلى حين تراجع الأسعار خلال الفترة المقبلة؛ قائلا: «ليس الوقت المناسب للشراء الآن من أجل الادخار».