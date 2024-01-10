مستشار مدينة الإنتاج الإعلامي: شركات إنتاج عالمية طلبت تصوير أعمالها بالعاصمة الإدارية

علق الدكتور هاني أبو الحسن، مستشار رئيس مدينة الإنتاج الإعلامي لشئون التعاون الدولي، على منح مدينة الإنتاج الإعلامي حزمة من التسهيلات لتصوير الأعمال السينمائية الأجنبية داخل مصر ضمن مجموعة إجراءات تتضمن إعفاءات جمركية وإنهاء إجراءات التصوير.

وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «صالة التحرير» المذاع عبر شاشة «صدى البلد» مساء الثلاثاء، إن لجنة مصر للأفلام بمدينة الإنتاج الإعلامي تتولى سلطة إصدار تصاريح التصوير داخل وخارج المدينة وبجميع أنحاء الجمهورية.

وكشف عن تصوير 33 عملا أجنبيا بين أفلام ومسلسلات من 12 دولة مختلفة داخل مصر، موضحا أن الأيام المقبلة سوف تشهد حضور كبرى شركات الإنتاج العالمية لتصوير أعمالها داخل مصر بعد إجرائها المعاينات في مناطق مختلفة.

وأشار إلى طلب شركات الإنتاج تصوير أعمالها بـ «ميناء مطار القاهرة، معبد حتشبسوت، معبد الكرنك، العاصمة الإدارية الجديدة، المتحف المصري الكبير»، موضحا أن انعكاسات ذلك على المردود السياحي أكبر من مجرد تصوير أعمال سينمائية أو درامية.

ولفت إلى أن العديد من الدول تمنح شركات الإنتاج دفعات مالية؛ من أجل تصوير الأعمال الأجنبية لديها؛ نظرا لانعكاس ذلك على الأداء السياحي لهذه البلاد.