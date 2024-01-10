ارتفاع أسعار النفط مع تراجع المخزونات الأمريكية وتصاعد هجمات الحوثيين في البحر الأحمر

ارتفعت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، في ظل مؤشرات على تراجع المخزون الأمريكي خلال الأسبوع الماضي، مع تزايد المخاطر التي تهدد حركة الملاحة في البحر الأحمر بسبب هجمات جماعة الحوثي اليمنية على السفن المتجهة إلى إسرائيل عبر مضيق باب المندب والبحر الأحمر.



وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بلغ حوالي 78 دولارا للبرميل، في حين جرى تداول خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنحو 73 دولارا للبرميل.



يأتي ذلك في حين ذكر معهد البترول الأمريكي أمس أن مخزون النفط الخام الأمريكي تراجع خلال الأسبوع الماضي بمقدار 2ر5 مليون برميل، في حين يتوقع المحللون إعلان إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق من اليوم بيانات المخزون.



وأطلقت جماعة الحوثي المزيد من الهجمات على السفن التجارية في جنوب البحر الأحمر رغم عدم الإعلان عن خسائر بشرية أو مادية نتيجة الهجمات.



وتشهد أسعار النفط تذبذبا واضحا منذ بداية العام الحالي، في الوقت الذي يقيم فيه المتعاملون النظرة المستقبلية لسوق النفط خلال الشهور المقبلة. وتلقت السوق دعما من قرار تجمع أوبك بلس للدول المصدرة للبترول خفض الإنتاج بنحو مليوني برميل يوميا خلال الربع الأول من العام الحالي، وهجمات الحوثيين على السفن التجارية، إلى جانب اضطراب إنتاج النفط في ليبيا.



وبحلول الساعة الخامسة و41 دقيقة من صباح اليوم الأربعاء بتوقيت لندن ارتفع سعر خام برنت بنسبة 4ر0% إلى 87ر77 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل، في حين ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 5ر0% إلى 60ر72 دولار للبرميل تسليم فبراير المقبل.