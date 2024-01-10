إحالة أوراق المتهم بقتل صديقه بسبب خلافات بينهما في الشرقية للمفتي

أصدرت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي رئيس المحكمة، اليوم الأربعاء، قرارًا في القضية رقم 7691 جنايات مركز شرطة صان الحجر لسنة 2023، بإحالة أوراق متهم إلى مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في معاقبته بالإعدام، وحددت جلسة 11 فبراير المقبل للنطق بالحكم؛ لاتهامه بقتل شاب صديقه بسبب خلافات بينهما.

كانت النيابة العامة أحالت المتهم إلى المحاكمة الجنائية في محكمة جنايات الزقازيق؛ لاتهامه بقتل صديقه طعنا بسبب خلافات بينهما.

وتبين أن المتهم قتل المجني عليه عمدًا بسبب خلافات سابقة بين المجني عليه ووالدة المتهم، وعلى إثر تلك الخلافات استدرج المتهم المجني عليه وأعد لذلك الغرض سلاح أبيض، وما أن ظفر به حتى انهال عليه طعنًا ونحر عنقه حتى فارق الحياة على النحو المبين في التحقيق.