لاتسيو يواصل الترنح في الدوري الإيطالي بتعادل مخيب مع كومو

واصل فريق لاتسيو ترنحه في الدوري الإيطالي لكرة القدم، وتعادل مع فريق كومو 1/1 في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأنهى لاتسيو الشوط الأول متقدما بهدف سجله بولايي ديا في الدقيقة 34.

وفي الشوط الثاني، تلقى لاتسيو ضربة موجعة بعد طرد لاعبه لوم تشاونا في الدقيقة 58، واستغل فريق كومو النقص العددي في صفوف منافسه وسجل هدف التعادل في دقيقة 72 عن طريق باتريك كوتروني.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 36 نقطة في المركز الرابع، كما رفع كومو رصيده إلى 19 نقطة في المركز الخامس عشر.

وباتت هذه هي المباراة الثالثة على التوالي التي يفشل فيها لاتسيو في تحقيق الفوز، حيث يعد هذا التعادل هو الثالث له في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 11 مباراة والخسارة في ست.

في المقابل، أصبح هذا التعادل هو السابع لكومو في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والخسارة في ثماني.