كونسيساو للاعبي ميلان: انسوا التتويج بكأس السوبر الإيطالي

طالب سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق ميلان الإيطالي لكرة القدم ، من لاعبيه بضرورة نسيان تتويجهم بلقب كأس السوبر الإيطالي، والاستعداد لعودة منافسات الدوري الإيطالي.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن كونسيساو حقق بداية رائعة كمدير فني لميلان، حيث قاد الفريق للفوز على يوفنتوس وغريمه التقليدي إنتر ميلان في الرياض في آخر سبعة أيام ليتوج بكأس في ظرف أسبوع من تعيينه خلفا لباولو فونسيكا.

ومع ذلك، لديه الكثير من العمل للقيام به مع الفريق الذي يتواجد في المركز الثامن، بفارق خمس نقاط خلف فيورنتينا، صاحب المركز السادس، وبفارق 17 نقطة خلف نابولي المتصدر، علما بأن ميلان لعب 17 مباراة فقط، في حين لعب فيورنتينا 18 مباراة ولعب نابولي 19.

وقال كونسيساو في مؤتمر صحفي قبل مواجهة كالياري غدا السبت في سان سييرو :" أي شخص يشعر بالرضا في ميلان بعد الفوز بكأس السوبر لا ينتمي إلى هنا".

وأضاف :"استمتعنا به كثيرا ونحن نستحق التتويج به، ولكننا خلف متصدر جدول الترتيب بفارق 17 نقطة".

وأردف :"فريق فاز بلقب الدوري الإيطالي 19 مرة، وتوج بسبعة ألقاب في دوري أبطال أوروبا، لا يمكنه أن يشعر بالسعادة للتتويج بلقب كأس السوبر".

وأكد :"نحن بحاجة إلى البدء في تحقيق الفوز والإقناع، من الغد، حتى نتمكن من الصعود إلى أعلى مستوى ممكن. لقد أصبح كأس السوبر خلفنا".