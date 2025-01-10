نظامان محتلفان يجهزان برشلونة وريال مدريد لنهائي السوبر

منح هانز فليك مدرب برشلونة، لاعبي الفريق راحة سلبية، قبل الاستعداد لمواجهة ريال مدريد، الذي يعود إلى التدريبات، مساء اليوم الجمعة، بحصة تدريبية مغلقة.

ويواجه ريال مدريد، غريمه التقليدي برشلونة، بعد غد الأحد، في نهائي كأس السوبر الإسباني في جدة.

وأدى لاعبو برشلونة، الذين شاركوا بصفة أساسية في مباراة نصف النهائي أمام أتلتيك بيلباو، تدريبات استشفائية في فندق الإقامة، بينما تدرب بقية اللاعبين في المجمع الرياضي الملحق بالجوهرة المشعة.

وقالت مصادر في النادي، إن الفريق الكتالوني سيعود إلى التدريبات غدا السبت، بحصة تدريبية مسائية في المجمع الرياضي الملحق بالملعب، بعد راحة اليوم.

ويتواجد معظم لاعبي برشلونة تحت إمرة فليك، بما في ذلك داني أولمو وباو فيكتور.

أما بالنسبة لريال مدريد، فبعد فوزه على مايوركا بثلاثية نظيفة، سيتدرب الفريق مساء اليوم خلف أبواب مغلقة في مجمع الملك عبد الله الرياضي، حيث سيكمل استعداداته مساء الغد، وفقا لمصادر في النادي.

وأفاد المدير الفني لريال مدريد، كارلو أنشيلوتي، بعد مباراة نصف النهائي، أن جود بيلينجهام وفيدي فالفيردي يعانيان من إجهاد عضلي، رغم أنه أشار إلى أن الأمر ليس خطيرا، وأنهما سيكونان متاحين للنهائي.

كما قال أيضا إن أوريليان تشواميني يشعر بأنه على ما يرام بعد استبداله كإجراء احترازي بعد تعرضه لضربة قوية في الرأس.

وتتركز الشكوك حول لاعب الوسط الكرواتي لوكا مودريتش، الذي لم يتمكن من اللعب بسبب تعرضه لإصابة فيروسية.

وبعد غيابه عن المباراة أمام مايوركا، من المتوقع أن يحضر رئيس ريال مدريد، فلورنتينو بيريز، المباراة النهائية إلى جانب رئيس برشلونة، خوان لابورتا، الذي يتواجد في جدة منذ الإثنين الماضي.

وسيتولى تحكيم المباراة النهائية، الإسباني خيسوس خيل مانزانو، حسبما أعلن الاتحاد الملكي الإسباني.