صحيفة تكشف مدة تعاقد تاو مع نادي قطر

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كشفت صحيفة قطرية مدة تعاقد بيرسي تاو مع ناديه الجديد قطر القطري بعد رحيله عن صفوف الأهلي.

ذكرت صحيفة العرب القطرية أن تاو وصل إلى العاصمة الدوحة عصر اليوم الجمعة قادما من جنوب أفريقيا برفقة وكيل أعماله تمهيدا لإتمام إجراءات انتقاله إلى صفوف قطر.

ولفتت إلى أن تاو سيخض لفحص طبي غدا السبت، وسيوقع عقدا مدته 6 أشهر حتى نهاية الموسم الجاري.

ويعد بيرسي تاو ثالث لاعب بالأهلي ينتقل إلى فريق قطر خلال السنوات الأخيرة بعد المدافع المغربي بدر بانون في صيف 2022 وأحمد عبد القادر الذي انتقل إلى الفريق القطري مطلع الموسم الجاري على سبيل الإعارة.

ورحل تاو عن القلعة الحمراء بعد ثلاثة مواسم ونصف بقميص الأهلي.