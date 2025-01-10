العثور على جثمان شخص داخل منزله في الدقهلية

عثرت الأجهزة الأمنية على جثمان شخص في العقد السادس من العمر متوفى داخل منزله، مع وجود شبهة جنائية، بإحدى قرى محافظة الدقهلية.

تلقى اللواء حسام عبد العزيز، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة عن العثور على شخص متوفى داخل منزله.

انتقلت على الفور قوة من مباحث المديرية إلى مكان الواقعة في قرية أويش الحجر، مركز المنصورة، بجوار المقابر. وتبين وجود جثة شخص يدعى نشأت الرفاعي الرفاعي، 61 عامًا، من كفر شنهاب، متوفى منذ أكثر من 3 أيام داخل منزله.

تم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي، وعُرض المحضر على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.