انطلاق تنسيق الفصل الثاني بالجامعات الأهلية ومقاعد محدودة بالطب البشري

- منح ممولة في 6 جامعات تشترط الحصول على نسبة 3% أقل من الحد الأدنى للقبول بقطاع الكلية التابعة للجامعات الحكومية

بدأ مجلس الجامعات الأهلية، فتح باب التقديم للقبول والتسجيل بالفصل الثاني 2025/2026، في حدود الأماكن الشاغرة بالجامعات التي تسمح لوائحها الداخلية بذلك، اعتبارًا اليوم 10 يناير 2026، ولمدة أسبوعين، فيما تواصل الجامعات الخاصة قبول الطلاب طبقًا للحد الأدنى للتنسيق بالتقديم المباشر، مع وجود أماكن محدودة في كليات الطب البشري.

كما قرر مجلس الجامعات الأهلية تقديم منح تعليمية ممولة من بنك ناصر الاجتماعي، ضمن منحة "المرحوم الدكتور علي مصيلحي التعليمية" للفصل الثاني بشرط وجود استحقاق اجتماعي لطلاب المدارس الحكومية، والمدارس التجريبية أو ما يعادلها من مدارس STEM، ومدارس النيل من الدور الأول للعام 2024/2025، وتغطي المنحة كافة المصروفات الدراسية، على أن تتكفل الجامعة الأهلية الملتحق بها الطالب بتوفير سكن طلابي مناسب (يشتمل التغذية) يماثل المدن الجامعية، وذلك بدون مقابل.

وتتيح المنحة الدراسة في تخصصات مختلفة تناسب المجالات الأكثر احتياجًا لسوق العمل وتشمل: (الطب، التمريض، الطب البيطري، تكنولوجيا العلوم الصحية، الحاسبات والمعلومات والذكاء الاصطناعي، الزراعة، السياحة، الفنون والتصميم، ألسن "لغات") بجامعات (الملك سلمان الدولية، جنوب الوادي الأهلية، أسيوط الأهلية، سوهاج الأهلية، الوادي الجديد الأهلية، الأقصر الأهلية).

ويستمر التقديم حتى الخميس 22 يناير، وسيتم الإعلان عن نتائج المنحة الدراسية فور الانتهاء من إجراءات مراجعة كافة بيانات المتقدمين.

ويعد من أبرز شروط المنحة الحصول على تقدير متميز في الثانوية العامة بما يعادل نسبة 3% أقل من الحد الأدنى للقبول بقطاع الكلية التابعة للجامعات الحكومية، طبقًا للتنسيق المعلن للجامعات الحكومية المناظرة في ذات العام، والحفاظ على تقدير عام "جيد جدا" أو متوسط المعدل الفصلي "GPA" المعادل له طوال سنوات الدراسة بالجامعة، مع عدم التقدم بطلب للتحويل أو النقل من الجامعة المُرشح إليها الطالب، خلال الأعوام التالية للقبول بالمنحة الدراسية.

وبحسب قواعد وتنسيق القبول، فإن الحد الأدنى للقبول بكليات الطب البشري لطلاب الثانوية العامة أو الأزهرية بعد المعادلة، 74% بجامعات الملك سلمان والوادي الجديد وشرق بورسعيد الأهلية، و76% بجامعتي الجلالة والعلمين، و79% لباقي الجامعات الخاصة والأقصر الأهلية ودمنهور الأهلية، و81% لباقي الجامعات الأهلية، وبلغ الحد الأدنى لكليات الهندسة 64% لجامعات الملك سلمان وشرق بورسعيد والوادي الجديد الأهلية وسيناء، و65% لجامعتي الجلالة والعلمين، 67% لباقي الجامعات الخاصة وجامعتي دمنهور والأقصر الأهلية، و68% لباقي الجامعات الأهلية.

وبلغ الحد الأدنى لكليات طب الأسنان 73% في جامعات الملك سلمان والوادي الجديد وشرق بورسعيد وسيناء، و75% لجامعتي الجلالة والعلمين، و77% لباقي الجامعات الخاصة والأقصر الأهلية ودمنهور الأهلية، و79% لباقي الجامعات الأهلية، وبلغ الحد الأدنى لكليات العلاج الطبيعي 72% في جامعات الملك سلمان وسيناء والوادي الجديد وشرق بورسعيد الأهلية، و74% لجامعتي الجلالة والعلمين، 755 لباقي الجامعات الخاصة وجامعتي الأقصر ودمنهور الأهلية، و77% لباقي الجامعات الأهلية، وبلغ الحد الأدنى لكليات الصيدلة في جامعات الملك سلمان وشرق بورسعيد والوادي الجديد الأهلية وسيناء 68% و70% حد أدنى لجامعتي العلمين والجلالة و71% لباقي الجامعات الخاصة وجامعتي الأقصر ودمنهور الأهلية، و72% لباقي الجامعات الأهلية.

فيما بلغ الحد الأدنى لكليات علوم الحاسب 58% في جامعات الملك سلمان وشرق بورسعيد والوادي الجديد الأهلية وسيناء، و59% لجامعتي الجلالة والعلمين، و60% باقي الجامعات الخاصة وجامعتي الأقصر ودمنهور الأهلية، و61% لباقي الجامعات الأهلية، بينما بلغ الحد الأدنى لكليات الطب البيطري 64% لجامعات الملك سلمان وشرق بورسعيد والوادي الجديد وسيناء، و65% لجامعتي الجلالة والعلمين، و66% لباقي الجامعات الخاصة وجامعتي الأقصر ودمنهور الأهلية، و68% لباقي الجامعات الأهلية.