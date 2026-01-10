رئيس جامعة العاصمة: مجلس الوزراء يوافق على إنشاء فرع أجنبي يضم برامج إسبانية وأمريكية

- قنديل لـ الشروق: التخصصات الدراسية تشمل الطب والهندسة والتغذية والإدارة وبدء الدراسة العام المقبل



كشف رئيس جامعة العاصمة حلوان سابقًا، الدكتور السيد قنديل، عن موافقة مجلس الوزراء على إنشاء فرع جامعة أجنبي يضم برامج دراسية إسبانية وأخرى أمريكية بحرم جامعة العاصمة الأهلية حلوان الأهلية سابقًا مشيرًا إلى أن الجامعة في الوقت الحالي تضم جامعتين أهلية وتكنولوجية، وذلك في إطار حرص الجامعة على تدويل وإتاحة نظم تعليمية عالمية.

وأوضح قنديل خلال تصريحات لـ"الشروق": أن التخصصات الدراسية في الفرعين الإسباني والأمريكي ستشمل برامج جامعية طبية وهندسية وفي تخصصات التغذية والإدارة، على أن تبدأ الدراسة بهما العام الجامعي المقبل 2026 - 2027.

وأضاف أن التنسيق مستمر أيضًا مع جامعة ديموقريطس باليونان والتي تعد من المؤسسات الأوروبية الكبرى، مشيرًا إلى أنه خلال الأسابيع الماضية زار وفد من جامعة العاصمة اليونان وتم استعراض النموذج المقترح لفرع الجامعة في مصر وشكل وأوجه التعاون وتبادل أعضاء هيئة التدريس، مؤكدًا استمرار التنسيق مع صوفيا زاشاراكي وزيرة التربية والتعليم باليونان، والبروفيسور نيكوس بابايوانونو نائب الوزير لشؤون التعليم العالي، وقيادات جامعة ديموقريطس (DUTH) من رئيس الجامعة فوتيوس ماريس، ونائبة رئيس الجامعة ماريا ميشالوبولو، وذلك لمتابعة خطوات التعاون الأكاديمي والعلمي لإتمام مشروع إنشاء الفرع الدولي لجامعة ديموقريطس داخل جامعة حلوان الأهلية.

وكشف رئيس جامعة العاصمة عن التخصصات الجامعية التي سيشملها فرع جامعة ديموقريطس وهي التربية الرياضية والزراعة والطب البيطري وعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة والتأهيل الرياضي، لافتًا إلى أن الفرع الأجنبي اليوناني بحلون سيكون نقطة اهتمام دولي مشتركة للراغبين في الدراسة.