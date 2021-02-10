أشادت الفنانة سلوى عثمان، بدور هدير عبدالناصر، صاحبة شخصية «مروة» في مسلسل لؤلؤ، قائلة: «ممثلة هايلة».

وأضافت، في لقاء ببرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «CBC»، مساء الثلاثاء، أنها لم تصدق أن هدير عبدالناصر تخطو خطواتها الأولى في الفن، ذاكرة أنها تواصلت معها هاتفيًا لتهنئتها بالدور.

وذكرت أن هدير أدت الدور وكأنها ممثلة متمكنة، معقبة: «شاطرة ومش مصدقة إنها أول مرة تمثل.. كإنها متمرسة في الفن والكاميرا بقالها كتير»، بحسب تعبيرها.

وشارك في بطولة مسلسل «لؤلؤ» كل من مي عمر، وأحمد زاهر، نرمين الفقي، نجلاء بدر، إدوارد، هيدي كرم، محمد الشرنوبي، سلوى عثمان، هدير عبدالناصر، وسيناريو محمد مهران، وإخراج محمد عبدالسلام، ومن إنتاج «سينيرجي».