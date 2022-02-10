بايرن ميونخ يتطلع لتعزيز موقعه في صدارة البوندسليجا عبر مباراة بوخوم

مع انطلاق منافسات المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا)، يتطلع بايرن ميونخ إلى تعزيز موقعه في الصدارة وتوسيع الفارق الذي يفصله عن أقرب منافسيه بوروسيا دورتموند إلى 12 نقطة.

ويحل بايرن ميونخ ضيفا على بوخوم مساء السبت ويمكنه توسيع الفارق إلى 12 نقطة في حالة الفوز،ويأمل في الأحتفاظ بهذا الفارق من خلال تعثر بوروسيا دورتموند عندما يحل ضيفا على يونيون برلين مساء الأحد في المرحلة نفسها.

وحقق بايرن ميونخ انتصارا صعبا في مباراته الماضية بالدوري، حينما تغلب على لايبزج 3 / 2 يوم السبت الماضي وهو ما سيعزز ثقة لاعبيه، لكن الفريق البافاري سيفتقد جهود حارس مرمى وقائد الفريق مانويل نوير الذي خضع لعملية جراحية في الركبة يوم الأحد الماضي.

كذلك يغيب النجم الشاب جمال موسيالا عن صفوف بايرن ميونخ بسبب إصابته بعدوى فيروس كورونا.

وصعد بوخوم إلى البوندسليجا بعد غياب دام 12 عاما عن دوري الدرجة الأولى، ويحتل حاليا المركز الحادي عشر في المسابقة.

ويغيب ليون جوريتسكا، لاعب بوخوم السابق، عن مباراة السبت بسبب الإصابة بينما تشهد المباراة لقاء لاعب خط الوسط المهاجم ميلوس بانتوفيتش فريقه السابق بايرن ميونخ، والذي سجل معه ظهوره الأول كلاعب محترف.

وقال بانتوفيتش، الذي يشكل عنصرا أساسيا بفريق بوخوم وقد سجل له سبعة أهداف في كل المسابقات، في تصريحات نشرها موقع بايرن ميونخ :"أنظر إلى الأعوام الـ 11 (التي قضيتها في نادي بايرن) ببهجة شديدة. هذه الفترة كان لها دور كبير في تكويني كلاعب."

وأضاف :"كل تجارب كرة القدم مررت بها لأول مرة مع بايرن، أول نجاح وأول إخفاق وأولى الإصابات الخطيرة، هذا ما يجعلك تتعلم التطور والنمو كلاع

ويتطلع بانتوفيتش إلى تهديد مرمى بايرن بعد أن سجل هدفين رائعين خلال هذا الموسم، ويعتقد أن بوخوم سيقدم أداء أفضل من الذي قدمه في المباراة لالتي خسرها أمام بايرن صفر / 7 في وقت سابق من الموسم الحالي.

وقال بانتوفيتش :"تطورنا بشكل أكبر، وأثبتنا أنفسنا في الدوري وأصبحنا أكثر تماسكا في الجانب الدفاعي، لذلك أثق في أننا سنقدم أداء أفضل في هذه المرة."

أما بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني في البوندسليجا، فيتطلع إلى استعادة توازنه بعد الهزيمة على ملعبه أمام باير ليفركوزن 2 / 5 يوم الأحد الماضي ليتأخر بفارق تسع نقاط عن بايرن.

وقال ماركو روزه المدير الفني لبوروسيا دورتموند :"نعرف أنه يفترض بنا أن نؤدي بشكل مختلف في المستقبل وأن نقدم نوعية مختلفة من عروض كرة القدم."

وأعلن بوروسيا دورتموند خلال هذا الأسبوع أن نيكلاس شوله مدرفع بايرن ميونخ سينضم إلى الفريق في صفقة انتقال حر في الصيف المقبل.

أما لايبزج، فيتطلع إلى تحسين موقعه في جدول الدوري، حيث يحتل المركز السابع حاليا، وسيفتتح منافسات المرحلة الثانية والعشرين بلقاء كولون غدا الجمعة.

ويتأهب باير ليفركوزن صاحب المركز الثالث لمواجهة شتوتجارت صاحب المركز السابع عشر قبل الأخير في المباراة التي تشهد عودة لوكاس هراديكي حارس مرمى ليفركوزن بعد التعافي من عدوى كورونا.

وفي باقي مباريات المرحلة، يلتقي بوروسيا مونشنجلادباخ مع أوجسبورج وفرايبورج مع ماينز وآينتراخت فرانكفورت مع فولفسبورج وجريتر فورت مع هيرتا برلين وهوفنهايم مع أرمينيا بيليفيلد