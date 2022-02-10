وصول أول ضيوف مهرجان برلين السينمائي الدولي إلى ميدان بوتسدام

وصل أول ضيوف مهرجان برلين السينمائي الدولي (برليناله) إلى ميدان بوتسدام في العاصمة الألمانية مساء اليوم الخميس.



وكان من بين الفنانين الذين ساروا على السجادة الحمراء الممثلات هايكه ماكاتش وايريس بيربن وماريا فورتفينجلر،ووقع بعض النجوم على اوتوجرافات.



كما حضرت أيضا وكيلة وزارة الثقافة كلاوديا روت افتتاح المهرجان وقالت:" أنا متحمسة وأشعر بسعادة شديدة، لأنني أعتقد أننا نبعث بإشارة تتجاوز برلين إلى الفن والثقافة وإلى محبي السينما".



يذكر أن برليناله يعد إلى جانب كان وفينسيا أكبر مهرجانات السينما في العالم.



وتطبق نسخة المهرجان هذا العام شروطا خاصة للحضور نظرا لأعداد الإصابات بعدوى فيروس كورونا.



ويفتتح مهرجان برليناله نسخته الثانية والسبعين اليوم بعرض عالمي أول لفيلم "بيتر فون كانت" للمخرج الفرنسي فرانسوا أوزون، والذي تدور أحداثه خلال فترة إغلاق صحي.