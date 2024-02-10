 اعتراف بالخطأ ولا ثقة في نتنياهو.. تفاصيل اجتماع مغلق بين مساعد بايدن وأمريكيين من أصول عربية - بوابة الشروق
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اعتراف بالخطأ ولا ثقة في نتنياهو.. تفاصيل اجتماع مغلق بين مساعد بايدن وأمريكيين من أصول عربية

وكالات
نشر في: السبت 10 فبراير 2024 - 11:28 ص | آخر تحديث: السبت 10 فبراير 2024 - 11:28 ص

كشفت صحيفة «نيويورك تايمز»، تفاصيل اجتماع مغلق بين أمريكيين من أصول عربية، وأحد كبار مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن، الذي اعترف خلاله بارتكاب أخطاء في استجابة الإدارة في واشنطن لحرب غزة.

وقالت الصحيفة، إن مساعد بايدن ونائب مستشار الأمن القومي جون فاينر، اجتمع بقادة للأمريكيين العرب في ميشيجان، وقال إنه لا يمتلك أي قدر من الثقة في أن الحكومة الإسرائيلية الحالية مستعدة لاتخاذ «خطوات هادفة» نحو إقامة دولة فلسطينية.

وأوضحت الصحيفة، أنّ تصريحات فاينر خلال الاجتماع، كانت من أوضح تعبيرات الإدارة (الأمريكية) عن أسفها، لما اعتبره أخطاء ارتكبتها منذ بدء الحرب.

وكان بايدن قد قال، الخميس، إن الرد العسكري الإسرائيلي على هجوم 7 أكتوبر في غزة «جاوز الحد».

وصرح للصحفيين في البيت الأبيض: «أنا أرى، كما تعلمون، أن سلوك الرد في قطاع غزة جاوز الحد».

ورحب مشرعون أمريكيون، الجمعة، بتوجيه جديد أصدره بايدن، بدا وأنه يخفف الانقسام بين الديمقراطيين بشأن حزمة المساعدات لإسرائيل، التي يجري العمل على إقرارها في الكونجرس، وفق شبكة الحرة.

ويدعو التوجيه الجديد إلى قطع المساعدات العسكرية للدول التي تخرق الحماية الدولية للمدنيين.

وخلال الاجتماع مع زعماء سياسيين أمريكيين من أصول عربية في ديربورن بولاية ميشيجان، قال فاينر: «ندرك جيدا أننا ارتكبنا أخطاء فيما يتعلق باستجابتنا لهذه الأزمة منذ 7 أكتوبر».

جاء ذلك وفق تسجيلات الاجتماعات التي حصلت عليها «نيويورك تايمز»، وأكد صحتها مسئول بمجلس الأمن القومي الأمريكي.

وواصل فاينر حديثه: «تركنا انطباعا مدمرا للغاية»، في إشارة إلى مدى تقدير الرئيس الأمريكي والإدارة والدولة لحياة الفلسطينيين.


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