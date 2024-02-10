 جماعة الحوثي: 13 غارة أمريكية وبريطانية على محافظة الحديدة اليمنية - بوابة الشروق
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جماعة الحوثي: 13 غارة أمريكية وبريطانية على محافظة الحديدة اليمنية

وكالات
نشر في: السبت 10 فبراير 2024 - 4:44 ص | آخر تحديث: السبت 10 فبراير 2024 - 4:44 ص

أعلنت جماعة الحوثي اليمنية، رصدها سلسلة غارات لمقاتلات أمريكية وبريطانية على محافظة الحديدة (غرب اليمن) المطلة على جنوب البحر الأحمر، خلال 24 ساعة.

وذكر تلفزيون "المسيرة" الناطق باسم جماعة الحوثي، أن الولايات المتحدة وبريطانيا شنتا شن 13 غارة على محافظة الحديدة منذ فجر (الجمعة).

ولم تشر جماعة الحوثي، إلى الأهداف التي طالتها الغارات الجوية، أو الأضرار التي خلفتها.

ومنذ مطلع ديسمبر الماضي، تبنت الحوثي استهداف 23 سفينة في البحر الأحمر وباب المندب، بالصواريخ والطائرات المُسيرة، خلال تنفيذ قرارها بمنع السفن المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى موانيها من المرور في البحرين الأحمر والعربي.

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