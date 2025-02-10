تقرير: أوامر إسرائيلية بعمليات بإطلاق النار على كل من يعمل في الأرض بالضفة الغربية

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نقلت صحيفة "هآرتس"، اليوم الإثنين، عن ضباط وجنود في جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن قائد المنطقة الوسطى أعطى أوامر بإطلاق النار على كل من يعمل في الأرض بمناطق العمليات في الضفة الغربية بزعم زرعهم ألغاما.

وقال ضباط وجنود بجيش الاحتلال، إن قائد المنطقة الوسطى أعطى أوامر تسمح بإطلاق النار على كل سيارة تخرج من مناطق العمليات في الضفة الغربية، وفقا لما نقلته وكالة "معا" الفلسطينية.

وتشن إسرائيل، عدوانًا واسعًا على شمال الضفة الغربية، يتركز في محافظات جنين وطولكرم وطوباس، تخلله عمليات إعدام ميداني بإطلاق النار بشكل مباشر على المدنيين بينهم نساء وأطفال.

ويأتي ذلك فيما واصلت قوات الاحتلال خروقاتها لملف إطلاق للنار في مرحلته الأولى.

وصباح اليوم الاثنين، أطلقت الأليات الإسرائيلية جنوب مواصي مدينة رفح، النار بشكل مكثف تجاه المنطقة دون إصابات.

وانسحب جيش الاحتلال، من شارع صلاح الدين الذي يصل مدينة غزة بوسط القطاع.

كما شهد الطريق تنقل واسع للمواطنين بالاتجاهين فيما تمكن السكان من عبور مفرق الشهداء "نتساريم" بسهولة وتفقد الدمار هناك.