أهالي أسرى إسرائيليين يطالبون الحكومة بعدم عرقلة اتفاق غزة

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طالب ذوو أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة، الاثنين، حكومة بنيامين نتنياهو بعدم عرقلة اتفاق تبادل الأسرى مع حركة حماس.



جاء ذلك وفق بيان هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين عبر منصة "إكس"، بعد إعلان "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس تأجيل تسليم دفعة الأسرى التي كانت مقررة السبت المقبل إلى إشعار آخر، جراء انتهاكات تل أبيب لبنود الاتفاق.



وطالبت هيئة عائلات الأسرى الإسرائيليين الحكومة بـ"الامتناع عن أي إجراءات من شأنها أن تمس بتنفيذ الاتفاق، والعمل على مواصلة الالتزام به وإعادة 76 من إخوتنا (الأسرى)"، بحسب وكالة الاناضول التركية.



كما دعت الوسطاء (مصر وقطر والولايات المتحدة) إلى "التدخل السريع للتوصل إلى حل فوري وفعال يعيد تطبيق الصفقة إلى نصابه".