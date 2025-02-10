محمد الباز: مقترح ترامب لتهجير الفلسطينين بلطجة

كشف الكاتب الصحفي محمد الباز عن رأيه في مقترح دونالد ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين، قائلا: "ترامب لا يريد غزة لإسرائيل، بل يريدها لنفسه، وبالنسبة له، الأمر صفقة".

وأضاف الباز خلال استضافته في برنامج "مصر جديدة"، تقدّمه الإعلامية إنجي أنور: "رأينا جميعًا كيف وقفت جماعة الإخوان بجانب أهالي غزة، لكنني أريد أن أسألهم: أين كانوا عندما كانت سيناء تتعرض لحروب ضخمة؟"

وتابع: "أود أن أقول لجماعة الإخوان إن خصمكم الأول هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وأنتم تعلمون جيدًا أنه بوجوده لن تكون لكم حياة في مصر".

كما كشف محمد الباز عن السبب الحقيقي وراء منعه من الاحتفال بتوقيع كتابه الجديد "الريشة والعمامة"، حيث قال: "الكتاب يرصد مجموعة من المعارك الثقافية والفكرية، لكن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر اعترض عليه، وأنا بصدد خوض معركة جديدة".