أحمد كشري مديرا فنيا لفريق ديروط

أبرم نادي سيراميكا كليوباترا، راعي نادي ديروط الرياضي، تعاقدًا مع أحمد كشري، نجم مصر والنادي الأهلي السابق، لتولي منصب المدير الفني لنادي ديروط الرياضي.

وجاء تعاقد نادي ديروط الرياضي، مع أحمد كشري، لتولي الإدارة الفنية، في إطار سعي سيراميكا كليوباترا، لتوفير كافة سُبل الدعم الفني، لتطوير الأداء، وتحقيق الأهداف المنشودة خلال الموسم الحالي، في دوري المحترفين، الذي يشهد منافسة قوية بين جميع الفرق.

يأتي التعاقد مع كشري، خلفًا للبلغاري الكسندروف أناتولي، ويسعى ديروط لتحسين مركزه في دوري المحترفين، سعيًا للاستمرار في المسابقة الموسم المقبل، تمهيدًا لإعادة هيكلة أهداف النادي في الفترة المقبلة، اتساقًا مع رؤية مجلس إدارة النادي.

ويضم جهاز أحمد كشري كلًا من، أحمد عبدالظاهر مدربًا عامًا، مصطفي مهنا مدربًا، ويوسف احمد مدربًا ومحللًا للأداء، أحمد إبراهيم مدربًا لحراس المرمى، ياسر عثمان معدًا بدنيًا.