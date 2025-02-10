الحرس الثوري الإيراني: ترامب لن يجرؤ على مهاجمة إيران

قال قائد القوة الجوفضائية للحرس الثوري الإيراني العميد أمير علي حاجي زادة، إن إسرائيل لن تنفذ أي ضربة ضد طهران إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن القضايا النووية، وأن "ترامب لن يجرؤ على مهاجمة إيران".

وقال حاجي زادة، في تصريحات صحفية على هامش احتفالات الذكرى الـ46 لانتصار الثورة الإسلامية، وفقا لوكالة أنباء "تسنيم" الإيراني: "إيران كدولة قوية لا تخضع للضغط والغطرسة، وترامب لا يملك الشجاعة لمهاجمة إيران".

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إنه يفضل إبرام اتفاق مع إيران على شن هجوم عسكري واسع عليها، مؤكدا أن إسرائيل لن تنفذ أي ضربة إذا تم التوصل إلى اتفاق.

ورفض ترامب، التطرق إلى تفاصيل أي مفاوضات محتملة مع طهران، قائلاً: "بطريقة ما، لا أحب أن أقول لكم ما سأقوله لهم. هذا ليس مناسبا".

وتابع: "يمكنني أن أخبرهم بما يجب عليهم سماعه، وآمل أن يقرروا عدم المضي قدما في ما يفكرون فيه حالياً. وأعتقد أنهم سيكونون سعداء بذلك".

يشار إلى أنه في 2015، تم توقيع الاتفاق النووي المعروف بـ"خطة العمل الشاملة المشتركة" بين إيران ومجموعة (5+1)، المكونة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، بالإضافة إلى ألمانيا، وهو الاتفاق الذي فرض قيودا على أنشطة إيران النووية مقابل رفع العقوبات الدولية.

وخلال فترة رئاسته الأولى، بين عامي 2017 و2021، اتبع ترامب سياسة "الضغوط القصوى" ضد إيران، حيث عمد إلى فرض عقوبات متنوعة على إيران، تهدف إلى منعها من تطوير أسلحة نووية، وإجبارها على تغيير سياساتها الإقليمية والتوقف عن دعم أطراف موالية لها في المنطقة.

وفي 2018، أعلن ترامب، رسميا انسحاب الولايات المتحدة بشكل أحادي من الاتفاق النووي مع إيران، وفرض عقوبات مشددة شملت جميع القطاعات الإيرانية.