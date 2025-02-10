السوداني: أبعدنا العراق عن شبح العدوان والاحتراق بنار حرب أرادوها أن تحرق جميع بلدان المنطقة

صرح رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، بأن الحكومة العراقية تعاملت مع تطورات المنطقة بمبدأ الحكمة من خلال المواقف والقوة في القرارات، بعيدا عن الارتجال والانفعال.

وقال السوداني، خلال المؤتمر العشائري العام لشيوخ عموم عشائر العراق، إن سياسة الحكومة المتوازنة حصنت العراق وأبعدت عنه شبح العدوان والاحتراق بنار حرب أرادوها أن تحرق جميع بلدان المنطقة.

وشدد على دور عشائر العراق الفاعل في بناء ودعم سيادة الدولة وقوانينها، وفي ترسيخ الاستقرار والأمن ودور أبناء العشائر من عموم مناطق البلاد في مواجهة عصابات داعش "الإرهابية" وحماية البلد.

وذكر رئيس الحكومة العراقية، أن العشائر تعد أحد أهم التشكيلات الاجتماعية التي تمثل مظلة وعنوانا حيويا يعبر عن وطنيتها وفي ترسيخ الاستقرار والمحافظة على الأمن ودعم مؤسسات الدولة وقطعنا أشواطا كبيرة بالإصلاحات، ونريد من عشائرنا المساهمة بها ودعمها لأنها تؤسس لنهضة شاملة ستغير من حاضر ومستقبل العراق.

ودعا شيوخ العشائر والوجهاء في المحافظات، على المساهمة في دعم استمرار عمل الشركات بالمشاريع الخدمية ومضاعفة دورها الذي تمارسه اليوم في دعم الدولة وقوانينها والتحرك بشكل حاسم لفض النزاعات التي يذهب ضحيتها الأبرياء، وإنهاء المظاهر السلبية والتعاون مع الأجهزة الأمنية لمحاسبة المسيئين، وعدم احتضانهم وتقديمهم للعدالة؛ لأن أمن البلد فوق كل شيء.

كما دعا إلى تحصين أبناء العشائر أمام الأصوات الداعية للفتنة التي تريد تمزيق نسيج بلدنا الاجتماعي لغايات طائفية أو عرقية ومخاطر آفة المخدرات التي تفتك بالكثير من أبنائنا، وتسببت بتفشي الجريمة، ونعول على مشايخنا بإسناد الدولة في التصدي لها.