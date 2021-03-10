انطلاق أول منصة للتوظيف في مركز التطوير المهني بجامعة المنيا

أعلن المركز الجامعي للتطوير المهني بجامعة المنيا إطلاق أول منصة افتراضية للتوظيف لسنة 2021، تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي دكتور خالد عبد الغفار، بالتعاون مع مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ومشاركة مراكز التطوير المهني في الجامعات المصرية.

وستتيح المنصة الجديدة لأصحاب الأعمال عرض فرص العمل والتدريب على المنصة طوال العام، كما ستوفر للطلاب الفرصة للتواصل الدائم مع الشركات وأصحاب الأعمال، والتقدم بالسيرة الذاتية وعمل المقابلات الشخصية، فضلًا عن حضور العديد من الفاعليات والندوات الخاصة بالإرشاد والتطوير المهني.

ومن المقرر أن تطلق أولى فاعليات المنصة من خلال الملتقى الافتراضي للتوظيف UCCD March Career Expo يوم الاثنين 22 مارس 2021، والذي يشارك به عدد كبير من المؤسسات والشركات وأصحاب الأعمال؛ لعرض المتاح ليهم من فرص توظيف وتدريب، وهذا الملتقى هو الثاني من نوعه حيث حقق الملتقى الافتراضي الأول الذى عقد في سبتمبر 2020 نجاحًا كبيرًا، بحضور نخبة من أصحاب الأعمال ونحو 4000 من الطلاب والخريجين من ١٠ جامعات مصرية في ٩ محافظات من أسوان إلى الإسكندرية.

وتأتي هذه المبادرة تحت مظلة مشروع المراكز الجامعية للتطوير المهني والذي أنشأ حتى الآن 15 مركزاً في عشر جامعات حكومية، بالتعاون مع الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والدعم الفني من الجامعة الأمريكية بالقاهرة للعمل على سد الفجوة بين التعليم الجامعي واحتياجات سوق العمل والصناعة، من خلال تقديم التوجيه المهني والتدريب مجانًا لمختلف الطلاب والخريجين.

وتتيح المنصة فرص للتشبيك والوصول إلى أفضل الكوادر المصرية الشابة المتميزة، حيث يلتقى من خلالها أصحاب الأعمال مع وخريجى الجامعات فى بيئة افتراضية ويستخدمون غرف التواصل والاجتماعات عن بعد والبث عبر الإنترنت والندوات الافتراضية (webinars) أو البريد الإلكتروني لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة.