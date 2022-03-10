مصرع فتاة صدمها قطار خلال عبورها السكة الحديد بالجيزة

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لقيت فتاة مصرعها متاثرة بجراحها، بعدما صدمها قطار خلف جراج أحمد عرابي بمنطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة العجوزة، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اصطدام قطار بفتاة خلف جراج أحمد عرابي بمنطقة المهندسين بدائرة قسم شرطة العجوزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وتبين أنه أثناء محاولة المتوفاة عبور شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة تفاجأت بقدوم القطار الذي اصطدم بجسدها ولقيت مصرعها في الحال.

ونفت التحريات وجود شبهة جنائية في الواقعة، ونقلت الجثة إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.