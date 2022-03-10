كوريا الجنوبية تسجل 327 ألفا و549 إصابة جديدة و206 وفيات بفيروس كورونا

سجلت السلطات الصحية الكورية الجنوبية 327 ألفا و549 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 5 ملايين و539 ألفا و650 إصابة .

وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وفقا لوكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 206 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 9 آلاف و646 حالة.

وأضافت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن عدد الحالات الحرجة بسبب كورونا ارتفع إلى ألف و113 حالة، بزيادة قدرها 11 حالة عن أمس.