 كوريا الجنوبية تسجل 327 ألفا و549 إصابة جديدة و206 وفيات بفيروس كورونا - بوابة الشروق
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كوريا الجنوبية تسجل 327 ألفا و549 إصابة جديدة و206 وفيات بفيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الخميس 10 مارس 2022 - 8:52 ص | آخر تحديث: الخميس 10 مارس 2022 - 8:52 ص

سجلت السلطات الصحية الكورية الجنوبية 327 ألفا و549 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة إلى 5 ملايين و539 ألفا و650 إصابة .
وذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، وفقا لوكالة أنباء /يونهاب/ الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل 206 حالات وفاة جديدة، ليرتفع بذلك إجمالي عدد حالات الوفاة إلى 9 آلاف و646 حالة.
وأضافت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، أن عدد الحالات الحرجة بسبب كورونا ارتفع إلى ألف و113 حالة، بزيادة قدرها 11 حالة عن أمس.


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