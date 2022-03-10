أعلن رئيس اتحاد النقابات السياحية اللبنانية نقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر في بيان اليوم الخميس، إغلاق أكثر من 20 فندقاً في جبل لبنان بسبب ارتفاع الكلفة التشغيلية.

وكشف الأشقر أنه "في منطقة المتن الأوسط ( جبل لبنان)، تم إغلاق أكثر من 20 فندقاً"، متوقعاً "المزيد من الإقفالات، خصوصاً في المناطق التي تقع خارج بيروت لا سيما في منطقة جبل لبنان".

ولفت إلى أن "كلفة الطاقة اليوم باتت تشكل 40 بالمئة من الكلفة التشغيلية للفنادق"، مشدداً على أن "هذا الواقع سيضطر الفنادق إلى رفع الأسعار أو الإقفال".

وأوضح أن "غالبية الفنادق لم تعلن إقفالها، ما يؤشر إلى إحتمال إعادة فتحها في حال عاودت نسبة التشغيل الإرتفاع".

وأكد أن "الحرب الروسية - الأوكرانية وما أدت إليه من إرتفاع في أسعار المحروقات، لها إنعكاسات سلبية على القطاع الفندقي وعلى الكلفة التشغيلية للقطاع وعلى المأكولات والتنقلات".

يذكر أن الأزمات المالية والاقتصادية التي شهدها لبنان في السنوات الماضية ألقت بظلالها على القطاع السياحي والمؤسسات الفندقية، حيث هبطت نسب الإشغال إلى مستويات هي الأدنى منذ سنوات فضلاً عن إغلاق عدد من الفنادق.