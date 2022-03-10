السعودية: استمرار تعليق سفر المواطنين إلى 14 دولة تشمل لبنان وتركيا واليمن وسوريا

أعلنت المديرية العامة للجوازات السعودية، اليوم الخميس، استمرار تعليق سفر المواطنين إلى 14 دولة، يأتي في مقدمتها لبنان وتركيا.

ورد الحساب الرسمي للمديرية العامة للجوازات السعودية اليوم الخميس، عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على استفسار أحد المستفيدين قائلاً:"هل السفر لتركيا من الكويت وأنا سعودي فيه عقوبة؟"

وقال الحساب: "الدول التي تم تعليق سفر المواطنين إليها بسبب تفشي فيروس كورونا هي: لبنان، تركيا، اليمن، سوريا، الهند، إندونيسيا، إيران، أرمينيا، الكونغو الديموقراطية، ليبيا، روسيا البيضاء، فيتنام، الصومال، فنزويلا".

وأضاف: "تم تعليق السفر بالهوية الوطنية مؤقتًا من وإلى المملكة للمواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي ويلزم استخدام جواز السفر للتنقل" طبقا لما نشرته صحيفة "عاجل" السعودية الإلكترونية اليوم الخميس.

وكانت المملكة قد رفعت الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمكافحة جائحة كورونا بدءًا من 5 مارس 2022 ومنها عدم اشتراط تقديم نتيجة سلبية لفحص "بي.سي.آر" معتمد أو لفحص معتمد للمستضدات لفيروس كورونا قبل القدوم إلى المملكة.

وأكدت أنه يُشترط للقدوم إلى السعودية بتأشيرات الزيارة بأنواعها وجود تأمين لتغطية تكاليف العلاج من الإصابة بفيروس كورونا خلال فترة البقاء في السعودية وإلغاء تطبيق الحجر الصحي المؤسسي والحجر المنزلي لغرض مكافحة الجائحة على القادمين إلى المملكة.