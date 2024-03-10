خاص- مفاجآت في قائمة حراس الفراعنة النهائية لدورة الإمارات

يعلن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، اليوم الأحد، القائمة النهائية للاعبين المقرر ضمهم لمعسكر المنتخب شهر مارس، والذي سينطلق يوم الأربعاء المقبل باستاد القاهرة.

ويشارك المنتخب في دورة الإمارات الودية الدولية مع تونس ونيوزيلندا وكرواتيا، بداية من يوم ٢٢ مارس الجاري حتى ٢٦ من الشهر نفسه في أول مباريات المنتخب الوطني تحت القيادةى الفنية للعميد حسام حسن.

وعلمت "الشروق" من مصدر بالمنتخب، أن حسام حسن استقر على 3 حراس لمعسكر المنتخب وهم محمد عواد «الزمالك»، محمد بسام «سيراميكا كليوباترا» ومحمود جاد «المصري البورسعيدي».

وكانت "الشروق" قد حصلت على القائمة الأولية التي سيتم الإعلان عنها خلال الساعات المقبلة والتي ضمت 52 لاعبا، سيتم تقليصهم فيما بعد لـ 27 لاعبا، سيتم الاستقرار بشكل نهائي عليهم للسفر للإمارات.

وشهدت القائمة ظهور 8 لاعبين لأول مرة لصفوف المنتخب الوطني، وهم مهدي سليمان حارس الاتحاد، محمد شكري لاعب سيراميكا، محمد ربيعة لاعب مودرن فيوتشر، مصطفى شلبي لاعب الزمالك، نادر فرج وعمر الساعي من الإسماعيلي، محمد الشامي من المصري، ومحمود صابر من بيراميدز.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراس المرمي: محمد عواد (الزمالك) - محمد صبحي (الزمالك) - محمد أبوجبل (البنك الأهلي)- محمد بسام (سيراميكا كليوباترا) - مهدي سليمان (الاتحاد السكندري) - محمود جنش (مودرن فيوتشر) - أحمد الشناوي (بيراميدز) - محمود جاد (المصري)

خط الدفاع: محمد هاني (الأهلي) - كريم فؤاد (الأهلي) - أكرم توفيق (الأهلي)، أحمد فتوح (الزمالك) - محمد شكري (سيراميكا كليوباترا) - محمد حمدي (بيراميدز)، أحمد حجازي (اتحاد جدة السعودي) - علي جبر (بيراميدز) - محمد عبدالمنعم (الأهلي) - رامي ربيعة (الأهلي) - ياسر إبراهيم (الأهلي) - أحمد رمضان بيكهام (سيراميكا كليوباترا) - باهر المحمدي (المصري) - محمد ربيعة (مودرن فيوتشر).

خط الوسط: حمدي فتحي (الوكرة القطري) - مروان عطية (الأهلي) - محمد رضا بوبو (بيراميدز ) - إمام عاشور (الأهلي) - أحمد نبيل كوكا (الأهلي) - عمر الساعي(الإسماعيلي) - غنام محمد (مودرن فيوتشر)

صانع الألعاب: محمد مجدي أفشة (الأهلي) - عبدالله السعيد (الزمالك) - محمد إبراهيم (سيراميكا كليوباترا) - محمد هلال (البنك الأهلي) - محمود صابر (بيراميدز)

خط الهجوم: محمد صلاح (ليفربول)- أحمد مصطفى زيزو (الزمالك) - مصطفى فتحي (بيراميدز) - عبدالرحمن مجدي (الإسماعيلي)، محمود حسن تريزيجيه (طرابزون سبور التركي) - عمر مرموش (آينتراخت فرانكفورت الألماني ) - حسين الشحات (الأهلي) - رمضان صبحي (بيراميدز) - مصطفى شلبي (الزمالك) - إبراهيم عادل (بيراميدز) - مصطفى زيكو ( زد ) - نادر فرج(الإسماعيلي)، مصطفى محمد (نانت الفرنسي) - محمد شريف (الخليج السعودي) - محمود كهربا (الأهلي) - أحمد عاطف ( مودرن فيوتشر ) - محمد الشامي (المصري) - أحمد أمين أوفا (إنبي).

فيما استبعد حسام حسن لاعب وسط نادي أرسنال الإنجليزي محمد النني، وأحمد حسن كوكا لاعب ألانيا سبور التركي برغم من تواجد الثنائي في أخر قائمة لمنتخب مصر خلال بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، وأيضا لم يضم مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي، رغم تألقه مع فريقه خلال الفترة الأخيرة.