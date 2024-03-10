استشهاد 13 فلسطينيا بقصف إسرائيلي على خيام للنازحين جنوب قطاع غزة

أفاد مراسل روسيا اليوم اليوم الأحد، باستشهاد 13 فلسطينيا وإصابة العشرات إثر قصف إسرائيلي على خيام للنازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وفي جنوب القطاع أيضا، استهدفت القوات الإسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب ميناء خان يونس، ما أدى إلى إصابة عدد كبير منهم، وقد نقلوا إلى مستشفى "شهداء الأقصى" في دير البلح وسط القطاع لتلقي العلاج.

كذلك، وصل إلى مستشفى "شهداء الأقصى" 8 شهداء فلسطينيين.

وفي الشمال، قال الدفاع المدني في غزة إنه انتشل جثامين 9 فلسطينيين وعدد من الجرحى بينهم أطفال بعد غارة للقوات الإسرائيلية استهدفت منزلا بمدينة غزة.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ156 على وقع استمرار القصف الإسرائيلي رغم الكارثة الإنسانية غير المسبوقة، فيما يبدو أن الصفقة الجديدة لم تنضج بعد رغم سعي الوسطاء لإنجازها قبيل شهر رمضان.