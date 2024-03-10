أرامكو السعودية: هجمات الحوثيين في البحر الأحمر لم تؤثر على عملائنا

قال شركة «أرامكو» النفطية السعودية، إنّ هجمات جماعة الحوثي اليمنية في البحر الأحمر، ليس لها تأثير على عملائها.

وصرح رئيس الشركة أمين الناصر، في كلمة له: «الوضع في البحر الأحمر هو مشكلة بالتأكيد، لكن لا نشعر بتأثير على عملائنا بسبب الوضع في البحر الأحمر، ولا تأثير على الكميات».

وأضاف أن هناك طلبا قويا على النفط من الصين والهند، كما نقلت عنه وكالة سبوتنيك.

من ناحية أخرى، أعلنت شركة أرامكو، في تقرير لها عبر موقعها الرسمي، انخفاض صافي دخلها بنسبة 25% في العام الماضي 2023 إلى 121.3 مليار دولار، وهو ما يقل بنحو 40 مليار دولار عما حققته الشركة في عام 2022.

وقالت الشركة صافي الدخل بلغ 121.3 مليار دولار في عام 2023، مقارنة بـ161.1 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يمثل ثاني أعلى صافي دخل لـ«أرامكو» على الإطلاق.

ويمكن أن يعزى الانخفاض على أساس سنوي إلى انخفاض أسعار النفط الخام والكميات المباعة، فضلا عن انخفاض عمليات التكرير والاستهلاك.