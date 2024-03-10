رئيس المجلس الأعلى للدولة بليبيا: تشكيل لجان فنية لمعالجة نقاط الخلاف حول القاعدة الدستورية للانتخابات

قال رئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا محمد تكالة، إن حوار الأطراف الليبية الذي عُقد بالقاهرة ركَّز على العملية السياسية في المقام الأول.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي في ختام جلسة حوارية بالجامعة العربية بين رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، ورئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة محمد تكالة في ليبيا؛ بهدف تيسير الحوار بين الأطراف.

وأضاف أن المناقشات ركزت على القاعدة الدستورية الانتخابية وما بها من بعض نقاط الخلاف، موضحًا أنه تم الاتفاق على تشكيل لجان فنية لإحداث توافق لأبعد حد.

وأوضح أن الحوار تناول الشق الاقتصادي والعمل على معالجة بعض الأمور في هذا الصدد، مع التأكيد على أهمية التنسيق بين مجلس الدولة ومجلس النواب للتعامل مع الأزمة.

واستضافت جامعة الدول العربية، اليوم الأحد، جلسة حوارية بين الأطراف الليبية دعا إليها الأمين العام أحمد أبو الغيط.