أعلنت السلطات في كل من سنغافورة وإندونيسيا وتايلاند وماليزيا، اليوم الأحد، أن بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.



وقال مفتي سنغافورة، الدكتور نذير الدين محمد، في مقطع فيديو تم تحميله على الصفحة الإعلامية لمجلس الشؤون الدينية الإسلامية في سنغافورة اليوم: "وفقا للحسابات، فقد تعذرت رؤية هلال شهر رمضان فوق أفق سنغافورة عند غروب الشمس هذا المساء"، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز" الماليزية.



وأضاف: "يعني هذا أن غدا هو اليوم الـ 30 من شهر شعبان. لذلك، يسعدني أن أعلن أن بداية شهر رمضان يوافق بعد غد الثلاثاء الموافق 12 مارس".



وفي إندونيسيا، نقل موقع "ديتيك دوت كوم" الإخبارى الإلكترونى الإندونيسى عن وزير الشئون الدينية ياقوت خليل كوماس قوله مساء اليوم الأحد خلال اجتماع تحرى غرة شهر رمضان وهو ما يعرف فى إندونيسيا باسم "اجتماع الإثبات" إنه استنادا إلى الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية، فقد ثبت لدى وزارة الشئون الدينية أن بعد غد الثلاثاء الموافق الثانى عشر من مارس هو أول أيام شهر رمضان المبارك.



وفي العاصمة التايلاندية بانكوك، قال شيخ الإسلام، أرون بونشوم، إن المسلمين في تايلاند سيبدأون الصيام يوم الثلاثاء 12 مارس بعد تعذر رؤية هلال رمضان أثناء تحري الهلال في عدة مواقع في الإقليم الجنوبي بعد غروب الشمس اليوم الأحد.



وقال: "وعلى ذلك، سيبدأ موعد بدء الصيام يوم الثلاثاء 12 مارس".



وفي ماليزيا، قال حامل الأختام الملكية سيد دانيال سيد أحمد، إن أول أيام شهر رمضان سيكون بعد غد الثلاثاء الموافق الثانى عشر من مارس، بحسب صحيفة "ذا ستار" الماليزية .



وأوضح سيد دانيال أن تحديد بدء شهر الصوم ورد فى الأمر الذى أصدره السلطان إبراهيم ملك ماليزيا وبعد موافقة حكام الولايات عليه.



وتم بث الإعلان عن بدء شهر الصوم على الهواء مباشرة عبر راديو وتلفزيون ماليزيا.