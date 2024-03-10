الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين: ندعو بايدن للتوقف عن صناعة الموت في قطاع غزة

دعت "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين" الرئيس الأمريكي جو بايدن للتوقف عن صناعة الموت في قطاع غزة.

وقالت في بيان: "لو كان بايدن حريصا حقا على إنقاذ شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، لأمر فورا بوقف إمداد آلة الموت الإسرائيلية بالقذائف والصواريخ والمواد الفوسفورية أو المزودة باليورانيوم المنضب".



وأضافت "كان بإمكان بايدن أن يأمر إسرائيل بفتح المعابر إلى القطاع لتتدفق منها المساعدات والمؤن والوقود وكل الاحتياجات الطبية، والحاجات الماسة إلى تأمين مآوٍ مؤقتة لأهلنا المشردين إلى حين يعاد إعمار ما هدمه الاحتلال الفاشي".

وذكرت الجبهة أن بايدن يحاول أن يجعل من آلام شعبنا وأوجاعه وجوعه وعطشه مادة انتخابية يستغلها في شراء أصوات الغاضبين.

وشددت في بيانها على أن الحل الصحيح والفاعل لإنقاذ أطفال ونساء فلسطين من الموت جوعا وعطشا وتحت أنقاض ما دمره الجيش الإسرائيلي، هو في الوقف الفوري للحرب وفتح المعابر وتدفق المساعدات دون شروط.

ودخلت الحرب في غزة يومها الـ 156 حيث يتواصل القصف على عدة مناطق بالقطاع وسط مجاعة باتت أمرا واقعا.

ووفقا لوزارة الدفاع الإسرائيلية، ارتفع عدد القتلى في صفوف الجيش منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 588 قتيلا.

أما على الجانب الفلسطيني، فقد قتل أكثر من 30 ألف شخص وأصيب أكثر من 70 ألفا منذ بدء الحرب.