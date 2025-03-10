اندلاع أعمال عنف في بوخارست بعد منع مرشح رئاسي مؤيد لروسيا من الترشح

اندلعت اشتباكات عنيفة بين متظاهرين ورجال الشرطة في بوخارست، مساء أمس الأحد، بعد استبعاد السياسي الموالي لروسيا كالين جورجيسكو من الترشح في الانتخابات الرئاسية في البلاد.

وقد تحول ما بدأ كتجمع لمئات من مؤيدي جورجيسكو أمام مقر لجنة الانتخابات إلى أعمال عنف عندما اخترق المشاركون في التجمع حواجز الشرطة.

وردت الشرطة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وألقى مثيرو شغب الحجارة والألعاب النارية على رجال الشرطة وأضرموا النار في أثاث من مقاهي مجاورة.

وذكرت وسائل إعلام رومانية أنهم قاموا أيضا بقلب شاحنة بث تابعة لمحطة تلفزيونية اعتبروها تدعم خصوم جورجيسكو.

وأعلنت الشرطة احتجاز ما يُزعم أنهم مشاغبين، دون الكشف عن أي أرقام محددة.

وكان جورجيسكو، وهو يميني متشدد موالي للكرملين، قد فاز بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في رومانيا التي جرت في 24 نوفمبر في نتيجة مفاجئة. وقبل وقت قصير من جولة الإعادة في ديسمبر، ألغت المحكمة الدستورية الجولة الأولى.

والآن من المقرر إعادة إجراء الانتخابات بأكملها في 4 مايو المقبل.

وقد رفضت لجنة الانتخابات الآن ترشيح جورجيشكو، مستندة أمس الأحد إلى حكمين سابقين للمحكمة الدستورية.



