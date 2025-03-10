 القوات الإسرائيلية تطلق النار باتجاه مدرسة في جنوب لبنان - بوابة الشروق
الإثنين 10 مارس 2025 10:33 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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القوات الإسرائيلية تطلق النار باتجاه مدرسة في جنوب لبنان

د ب أ
نشر في: الإثنين 10 مارس 2025 - 9:47 م | آخر تحديث: الإثنين 10 مارس 2025 - 9:47 م

أطلقت القوات الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، النار باتجاه مدرسة بلدة رامية في جنوب لبنان. 

ونجا عدد من الشبان من إطلاق القوات الإسرائيلية النار باتجاه مدرسة رامية في قضاء بنت جبيل في جنوب لبنان، ونزل الجنود الإسرائيليون من موقع رامية الإسرائيلي باتجاه المدخل الشرقي للبلدة، ووجهوا رشاشاتهم باتجاه المدرسة التي حولها الأهالي إلى مقر للخدمات، بحسب ما أعلنت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

يذكر أنه كان تم الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي، على أن تنسحب إسرائيل بعد ستين يوماً من الأراضي اللبنانية.

ومُدّدت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الماضي. ولم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق. ولا تزال قواتها متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان.


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